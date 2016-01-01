Мысли об иммиграции и Крым

Немного моих мыслей о том, почему я думаю иммигрировать.

Еще 2 года назад об иммиграции практически не думал, кроме низких зарплат в общем вроде все было не плохо, по телевизору рассказывали про загнивающий запад и, т.к. я там еще не бывал, даже почему-то в это верилось.

Как ни странно, но жизнь в России изменилась из-за Украины, а точнее с момента присоединения Крыма к РФ. Я сам родом из Крыма и всегда считал его русским, поэтому по-началу испытал со всеми радость по этому поводу и "взлет патриотизма".

Если бы не одно "но", если бы у меня там не жили родственники и друзья. И только пообщавшись с ними я понял, что не все так радужно происходило в Крыму, как нам показывали и только тогда я на себе почувствовал ненависть к русским... Но речь сейчас не о том. Собственно с этого момента "что-то пошло не так".

Из-за присоединения Крыма и действий на востоке Украины против РФ вводятся санкции, в принципе не такие уж и значимые для России в отношении определенных лиц и некоторых фирм. И тут товарищ Путин решил наказать Запад своими продуктовыми санкциями, абсолютно не думая о том, что эти его санкции ударят по нам, по обычному народу, по нашему карману. А то что в России разучились выпускать что-то свое товарищ президент почему-то забыл.

Самое смешное было когда по ТВ человек из с/х министерства рассказывал, что у нас 90% семечек поставляется из-за границы и поэтому не обессудте, что цена на подсолнечное масло выросла в 2 раза. В общем инфляция колоссальная, цены растут, а зарплаты даже не пытаются увеличить. Зато по ТВ у нас все замечательно, импортозамещение, запад по-прежнему загнивает, на Украине совсем все плохо, так что если не хотите чтобы было также как у них, сидите и сопите в две дырочки.



Автор: Странник