Мы с мужем в Канаде недавно, несколько месяцев. Живем в Торонто, снимаем бейсмент — пока молодые и детей нет, решили сэкономить на ренте и побыстрее накопить на моргидж :D Так вот, все было прекрасно, пока не приехали ОНИ :shock:

Дело в том, что наши хозяева сдают и основной этаж тоже, а сами живут где-то далеко. И когда мы въехали, основной этаж еще месяц пустовал, хозяева придирчивые, тенантов искали долго. В итоге нашли, и это худшие соседи на свете.

Вечеринки до 4х утра — легко, припереться к нам на этаж делать ландри после полуночи — только так. Вырубить электричество на щитке — почему бы и нет. Но это все мелочи, а настоящая проблема — их феерическая нечистоплотность. В первые же дни они засрали баки и все пространство рядом с ними, но поначалу мусор там был в основном упаковочного характера, мы промолчали, все-таки ребята только что переехали, разбирают вещи, покупают мебель, все понятно. Но мусор они не убирали, вообще, они его просто бросили там и все. Мой муж попробовал поговорить с соседями, сосед сказал "да-да, моя семья только что приехала в Канаду и они еще не умеют сортировать мусор, но я их научу". Черта с два, все так и засрано.

Я купила им большие упаковки пакетов для всех видов мусора, вручила, постаралась объяснить, как нужно делать. Пакеты взяли, покивали, сказали окей, ничего не изменилось. В итоге сейчас ситуация такая: если сходить к ним раза три и поговорить по очереди со всеми, кто хоть немного понимает по-английски (они с Кубы), они раздраженно убирают большую часть мусора, но потом за два дня нарастает новая гора.

Пришло тепло, проснулись еноты, теперь уже откровенно воняет и мухи летают, их это не волнует вообще. Лэндлорд на все наши жалобы говорит "Вы совершенно правы, я с ними поговорил и они обещали, что больше так не будут". Ездить сюда самому ему видимо далеко и некогда.

Вонючая гора мусора, что характерно, копится непосредственно у нашей двери, все остальное свободное пространство, весь бэкярд они заставили своими вещами, летней мебелью, бассейном, баскетбольным кольцом, говорят ну вы же видите, некуда больше баки поставить. Тем более тут они им глаза не мозолят, когда они на бэкярде тусят.

Просто не знаю уже, что делать, стыдно пригласить кого-то или доставку заказать, не говоря уже о том, что ходить мимо этого каждый день неприятно. Я раньше ходила убирать залетающий мусор с бэкярда, теперь я даже попасть туда не могу, потому что проход завален мусором (они туда выходят через гараж — им норм).

Они не хамят в открытую (послали нас только один раз, когда в три ночи муж позвонил им и попросил перестать плясять у нас на голове), когда их просишь убрать они всегда улыбаются-кивают, но ничерта не делают. Можно ли кому-то пожаловаться? Или как-то посерьезнее надавить на лэндлорда? Делать гадости в ответ не умею и не хочу, нам тут еще как минимум до конца года жить.

Автор: Торопыга