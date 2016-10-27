Почему мне не нравится жить в Канаде

Хочу подчеркнуть что все написанное абсолютно субъективное мнение, и охотно верю что многие меня не поймут или даже закидают валенками. Что не нравиться: Во-первых климат. Ну да.. ну да..., мы как бы знали что зимы холодные и долгие но оказалось что эффект от них куда сильнее чем мы предполагали. Возможно из за того что психологически себя чувствуешь не самым лучшим образом - нет особо близких друзей, семьи - с кем можно было бы тесно-качетсвенно общаться и получать позитивные эмоции течении длинных холодных месяцев. Но факт - неискоренимая сезонная депрессия замучила. Помимо этого зима (вкупе с депрессией) не позволяет вести активный образ жизни который нам нравится. Лыжи мы не любим, да погода не всегда "лыжная". Мы же любители городского образа жизни, походов в ресторане, кафе-тротуар, прогулки, пробежки -эхххх, Остапа понесло....

Далее, тоска по родным и желание ездить домой почаще. Для семьи с детьми это слишком затратно (особенно сейчас когда CAD осел) по деньгам, длительности путешествия и трудности подогнать отпуск к детским каникулам.

Финансы это не однозначный вопрос - при доходе 110 в год остается ровно половина. Вродe не плохой доход, но далеко не позволяет себя чувствовать "легко". Практически все сжирают расходы/счета. То есть ощушение что работаешь, поднимаешь свой доход но все равно как бы топчшся на месте, копить трудно, и лишних денег нет. Особенно после покупки жилья. И начинаешь думать а какого вообще старится, учится, развивается и впахивать. Этот ход мыслей и личностные преображения (ака удушение собственных амбиций) мне совсем не нравится , я чувствую что превращаюсь в апатичное существо которое медленно бегает по-кругу - моргиж, работа, дом, мор гиж без всякого желания работать лучше и больше . Почему? Да нет внешнего финансового стимула! (да вот такая я меркантильная тетка!). :roll:

С другой стороны, налоги платим а когда нужны сервисы то очень трудно получить. Например ребенку нужно было сделать обследование на предмет диагностики аутизма - очередь 3-5 лет. В частном порядке, если нет страховки, это стоит тысячи долларов. Мы на вскидку выплатили из своего кармана 1200 за сервис который страховка не покрыла и который должен быть предоставлен государством (которое однако считает что это нормально, ждать минимум 3 года).

В общем мы для себя решили что не будем терпеть климат, длительную разлуку с родными, очень средненький уровень жизни при доходах выше среднего, поганый уровень медицинского обслуживания (не путать с квалификацией врачей), и многие другие раздражители ради возможности жить в деревянном доме взятом в ипотеку. Так как никаких гигантских плюсов кроме возможности взять в ипотеку больший по площади дом (удаленный от работы) для себя мы в Канаде не обнаружили. И поэтому, благо есть такая возможность, будем переезжать. :)

Автор: Kolobok