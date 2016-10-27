Почему мне не нравится жить в Канаде
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Хочу подчеркнуть что все написанное абсолютно субъективное мнение, и охотно верю что многие меня не поймут или даже закидают валенками. Что не нравиться: Во-первых климат. Ну да.. ну да..., мы как бы знали что зимы холодные и долгие но оказалось что эффект от них куда сильнее чем мы предполагали. Возможно из за того что психологически себя чувствуешь не самым лучшим образом - нет особо близких друзей, семьи - с кем можно было бы тесно-качетсвенно общаться и получать позитивные эмоции течении длинных холодных месяцев. Но факт - неискоренимая сезонная депрессия замучила. Помимо этого зима (вкупе с депрессией) не позволяет вести активный образ жизни который нам нравится. Лыжи мы не любим, да погода не всегда "лыжная". Мы же любители городского образа жизни, походов в ресторане, кафе-тротуар, прогулки, пробежки -эхххх, Остапа понесло....
Далее, тоска по родным и желание ездить домой почаще. Для семьи с детьми это слишком затратно (особенно сейчас когда CAD осел) по деньгам, длительности путешествия и трудности подогнать отпуск к детским каникулам.
Финансы это не однозначный вопрос - при доходе 110 в год остается ровно половина. Вродe не плохой доход, но далеко не позволяет себя чувствовать "легко". Практически все сжирают расходы/счета. То есть ощушение что работаешь, поднимаешь свой доход но все равно как бы топчшся на месте, копить трудно, и лишних денег нет. Особенно после покупки жилья. И начинаешь думать а какого вообще старится, учится, развивается и впахивать. Этот ход мыслей и личностные преображения (ака удушение собственных амбиций) мне совсем не нравится , я чувствую что превращаюсь в апатичное существо которое медленно бегает по-кругу - моргиж, работа, дом, мор гиж без всякого желания работать лучше и больше . Почему? Да нет внешнего финансового стимула! (да вот такая я меркантильная тетка!). :roll:
С другой стороны, налоги платим а когда нужны сервисы то очень трудно получить. Например ребенку нужно было сделать обследование на предмет диагностики аутизма - очередь 3-5 лет. В частном порядке, если нет страховки, это стоит тысячи долларов. Мы на вскидку выплатили из своего кармана 1200 за сервис который страховка не покрыла и который должен быть предоставлен государством (которое однако считает что это нормально, ждать минимум 3 года).
В общем мы для себя решили что не будем терпеть климат, длительную разлуку с родными, очень средненький уровень жизни при доходах выше среднего, поганый уровень медицинского обслуживания (не путать с квалификацией врачей), и многие другие раздражители ради возможности жить в деревянном доме взятом в ипотеку. Так как никаких гигантских плюсов кроме возможности взять в ипотеку больший по площади дом (удаленный от работы) для себя мы в Канаде не обнаружили. И поэтому, благо есть такая возможность, будем переезжать. :)
Автор: Kolobok
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Медицина тормознутая, это всем известно. И раз уж автор тоже об этом знала, то че толку сейчас ныть про такое положение вещей?
Или не ной, или уезжай...
Не угодишь таким никогда.
Люди вон из кожи вон лезут, чтобы осуществить свои многолетние планы по переезду, а тут уже с образованием заграничным (насколько я понял), при деньгах, но амбиции такие, что охото плюнуть и уйти.
И уж совсем не понятно какое мне должно быть дело до тех кто лезет вон из кожи что бы оказаться в Канаде? Ну терпения им, на этом мой интерес к планам других людей исчерпан. Было четко сказано что не все разделят мою точку зрения. Особенно те кто не имеет возможности выбирать комфортное место для жизни.
Вам нравится Канадa - живите себе на здоровье, я вас что агитирую уехать? И да, исходные данные, способности, амбиции у всех разные а с канадским паспортом открываются новые горизонты и перспективы. Не переживайте, и у вас все получится.
зима, б№"ь им холодная...