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Почему мне не нравится жить в Канаде

web | 22 Декабря 2016 | Просмотров: 1157 | Рубрика: Канадская жизнь
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Почему мне не нравится жить в Канаде

Хочу подчеркнуть что все написанное абсолютно субъективное мнение, и охотно верю что многие меня не поймут или даже закидают валенками. Что не нравиться: Во-первых климат. Ну да.. ну да..., мы как бы знали что зимы холодные и долгие но оказалось что эффект от них куда сильнее чем мы предполагали. Возможно из за того что психологически себя чувствуешь не самым лучшим образом - нет особо близких друзей, семьи - с кем можно было бы тесно-качетсвенно общаться и получать позитивные эмоции течении длинных холодных месяцев. Но факт - неискоренимая сезонная депрессия замучила. Помимо этого зима (вкупе с депрессией) не позволяет вести активный образ жизни который нам нравится. Лыжи мы не любим, да погода не всегда "лыжная". Мы же любители городского образа жизни, походов в ресторане, кафе-тротуар, прогулки, пробежки -эхххх, Остапа понесло....

Далее, тоска по родным и желание ездить домой почаще. Для семьи с детьми это слишком затратно (особенно сейчас когда CAD осел) по деньгам, длительности путешествия и трудности подогнать отпуск к детским каникулам.

Финансы это не однозначный вопрос - при доходе 110 в год остается ровно половина. Вродe не плохой доход, но далеко не позволяет себя чувствовать "легко". Практически все сжирают расходы/счета. То есть ощушение что работаешь, поднимаешь свой доход но все равно как бы топчшся на месте, копить трудно, и лишних денег нет. Особенно после покупки жилья. И начинаешь думать а какого вообще старится, учится, развивается и впахивать. Этот ход мыслей и личностные преображения (ака удушение собственных амбиций) мне совсем не нравится , я чувствую что превращаюсь в апатичное существо которое медленно бегает по-кругу - моргиж, работа, дом, мор гиж без всякого желания работать лучше и больше . Почему? Да нет внешнего финансового стимула! (да вот такая я меркантильная тетка!).  :roll:

С другой стороны, налоги платим а когда нужны сервисы то очень трудно получить. Например ребенку нужно было сделать обследование на предмет диагностики аутизма - очередь 3-5 лет. В частном порядке, если нет страховки, это стоит тысячи долларов. Мы на вскидку выплатили из своего кармана 1200 за сервис который страховка не покрыла и который должен быть предоставлен государством (которое однако считает что это нормально, ждать минимум 3 года).

В общем мы для себя решили что не будем терпеть климат, длительную разлуку с родными, очень средненький уровень жизни при доходах выше среднего, поганый уровень медицинского обслуживания (не путать с квалификацией врачей), и многие другие раздражители ради возможности жить в деревянном доме взятом в ипотеку. Так как никаких гигантских плюсов кроме возможности взять в ипотеку больший по площади дом (удаленный от работы) для себя мы в Канаде не обнаружили. И поэтому, благо есть такая возможность, будем переезжать.  :)

Автор: Kolobok


Источник: rusforum.ca


 

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# Макс 27.10.2016 10:18
А куда вы переезжать собрались?
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# Kolobok 27.10.2016 12:59
Либо домой либо в штаты. В данный момент с канадским паспортом, дипломом и опытом работы в USA проще устроится. Но мы все таки в активном поиске трудоустройства в стане исхода так как переезд в штаты улучшит ситуацию с климатом, добавит свободных финансов но перелет домой возможно станет еще проблематичней - время отпуска у них совсем короткoe.
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# Сергей 10.11.2016 11:32
Правильно сделаете, если уедете. Я прожив Торонто 5 лет. Все было по торонтским меркам неплохо - зарплата 105К, никаких мортгиджей, жил на Блуре. Сейчас уехал , живу в Латвии. При расходах 1000 Евро в месяц я живу как канадский миллионер. Хотя там сейчас все владельцы картонных сараюшек миллионеры (-: Канада - страна-могила
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# solarscream 29.10.2016 10:42
Из описанного автором складывается впечатление, что переезжала в Канаду она ради возможности взять большооой дом в ипотеку. Природой она не интересуется, ей бы по барам и кафешкам шляться... Вы это могли делать и в "стране исхода". Тоже мне термин. Будто о Моисее речь:)
Медицина тормознутая, это всем известно. И раз уж автор тоже об этом знала, то че толку сейчас ныть про такое положение вещей?
Или не ной, или уезжай...
Не угодишь таким никогда.
Люди вон из кожи вон лезут, чтобы осуществить свои многолетние планы по переезду, а тут уже с образованием заграничным (насколько я понял), при деньгах, но амбиции такие, что охото плюнуть и уйти.
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# Kolobok 30.10.2016 05:05
Ну так идете :) Если беспокоит избыток слюны - ботокс в помощь. Ощущение что вы читаете то что вам хочется а не то что написано, природу приплели зачем-то. Природа вообще ни при чем, и медицина тормознутая тоже не в тему, медики тут квалифицированн ые, а вот доступ ним хромает. В результате приходится платить за то на что ,по идее, идут наши немалые налоги.

И уж совсем не понятно какое мне должно быть дело до тех кто лезет вон из кожи что бы оказаться в Канаде? Ну терпения им, на этом мой интерес к планам других людей исчерпан. Было четко сказано что не все разделят мою точку зрения. Особенно те кто не имеет возможности выбирать комфортное место для жизни.

Вам нравится Канадa - живите себе на здоровье, я вас что агитирую уехать? ;-) И да, исходные данные, способности, амбиции у всех разные а с канадским паспортом открываются новые горизонты и перспективы. Не переживайте, и у вас все получится.
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# Сергей 10.11.2016 11:37
Нет смысла переубеждать ура-иммигрантов. Чем больше они застряли в канадском капкане, тем громче будут кричать мантры типа Вы испугались трудностей, лузеры и лентяи.
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# Kolobok 17.11.2016 14:23
Вы правы. Интересно то что никто их не убеждает, и цели такой перед собой не ставил. Видимо трудно во-первых, принять точку зрения другого человека и во-вторых, все пропускается через призму собственных мытарств, мучений и приложенных усилий в иммиграции. Конечно тут озадачит и неприятно удивит то что кто-то может собраться и уехать из Канады и смотрит на это легко,не мыслит шаблонами и не ведется на промывку мозгов "самойпрекрасной странывмире". И как яростно начинают клевать "отщепенца". Но это только соотечественник и, иностранцы более гибкие в этом вопросе. Например канадцы, американцы, немцы, англичане совершенно обыденно относятся к тому что люди могут хотеть сменить страну по той или иной причине. И сами меняют место жительства раз в несколько лет (те с кем довелось пообщаться). Некоторые же из наших нападают с винтовкой наперевес как будто их кто то с собой силой увозить собрался :))))))))))
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# УУАА 03.11.2016 22:39
Йобушки воробушки... 110 тыщ им мало... Да кто из имигрантов столько зарабатывает-то? Сказки какие-то пишут на...

зима, б№"ь им холодная...
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# Kolobok 04.11.2016 17:38
А ты что так плохо устроен что никогда не слышал про 110K? Но то что у тебя и твоих знакомых нет такой зарплаты не означает ровным счетом ничего. В Канаде все условия для того что бы иммигранты из любой страны могли выйти на рынок труда и нормально зарабатывать. Но у некоторых иммигрантов , таки да, не хватает ума и желания, и еще хамство на дно тянет.
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