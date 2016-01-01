ч. 4 Достопримечательности. Отчет о путешествии в Торонто

Первое к чему будьте готовы - стоимость входных билетов во всевозможные музеи, аквариум, башню не дифференцируется в зависимости от времени или дня недели. То есть, неважно выходной день или будний - цена одинакова. На CN Tower мы так и не поднялись - жаба задушила. Втроем с ребенком отдали бы около 90-100CAD за пару фоток с высоты.

Кстати, если у вас есть знакомые Канадцы, либо же вы хорошо владеете интернет-поиском - почти в любое место можно купить билеты онлайн, что выйдет заметно дешевле. Так же, очень часто при онлайн-покупках есть возможность ввода промо-кода, который иногда можно найти на просторах интернета. Таким образом, если собираетесь купить что-то онлайн и видите графу promo code - введите в гугле название товара/услуги и фразу promo code, можете сэкономить десятку-другую долларов.

В самом Торонто мы посетили аквариум. Очень интересный, продуманный и познавательный. Машину, как я писал главой выше, можно поставить на парковку в 3 минутах от аквариума. Напротив аквариума - железнодорожный музей. Внутрь не ходили, но думаю должно быть интересно.

От этого места наш путь лежал на набережную. Достаточно угрюмую, как нам почувствовалось, на тот момент, но с интересными видами. Если повезет - сможете увидеть большой корабль, который загружают сахаром рядом с сахарным заводом. Адрес 25 Dockside Dr Toronto (координаты 43.643620, -79.365982)

От завода прошли немного обратно до Yonge Street - самой длинной улицы в мире. Именно здесь она берет начало и простилается на 1896км, за что попала в Книгу Рекордов Гиннесса. Адрес начала улицы 1 Yonge Street (координаты 43.642136, -79.374600)

Далее по этой улице наверх, до пересечения с улицей Dundas Адрес 1 Dundas St E (координаты 43.656301, -79.380152). Здесь находится местный Time Square с огромными рекламными экранами и магазинами. Честно скажу- впечатляет

Отсюда пошли дальше через Квинс Парк Адрес 110 Wellesley St W (координаты 43.664570, -79.392413), и далее прокладывая путь через кампус университета Торонто. Адрес главного корпуса 27 King's College Cir (координаты 43.662958, -79.395545) Было действительно интересно посмотреть как обустроена внутренняя территория, спортивные площадки, да и как выглядят сами студенты. В двух словах - с удовольствием бы учился и жил в таком кампусе. Даже Европой немного повеяло там :)

От кампуса университета пошли обратно к машине через чайна-таун. Ориентир 222 Spadina Ave (координаты 43.651022, -79.397906) Тоже очень колоритное место, которое, на наш взгляд, стоит хотя бы просто увидеть :)

Вот таким был наш пеший обзорный маршрут по Торонто. Конечно, совместить в один день и музеи с аквариумом и пешую прогулку достаточно сложно, но при диком желании, думаю, реализуемо. Мы же все это растянули на несколько дней.

Далее мы поехали по районам Торонто. В интернете есть карта с рейтингом районов. http://torontolife.com/neighbourhood-rankings/ Рейтинг составлен по множеству факторов: от криминогенной обстановки, до количества и качества магазинов шаговой доступности. Приехали в район под номером один Young-Eglinton - красивый, стильный, с большими домами, но без какого-либо "ВАУ!!!".

Проехались вдоль и поперек. На одном из абсолютно обычных проездов приостановились у обочины для назначения новой точки на навигаторе. Не прошло и минуты, как страж парковочного порядка (типа полицейской машины) уже сигналил нам и показывал, что здесь стоять нельзя. На абсолютно пустой второстепенной улице!

Это, честно говоря, реально напрягло и в очередной раз окунуло в Канадскую действительность из разряда "запрещено все то, что не разрешено". Свободы действий тут, увы, минимум. Даже если абсолютно никак никому не мешаешь.

Итак, после самого дорогого и лучшего района поехали в почти последний, 134-ый, ожидая увидеть там покосившиеся дома, грязных детей и костры в бочках (шучу конечно). Но к нашему удивлению, это был, по крайней мере визуально, абсолютно нормальный район, с большими домами, некоторые из которых выглядели на миллион. В общем, поняли мы, что колоссальной разницы между районами, по крайней мере визуально - нету. Да, нам рассказывали про самые неблагополучные районы, где даже из машины выходить не стоит, но в целом везде все выглядит +/- одинаково.

Посмотреть на природу мы отправились на Dundas Peak в Гамильтон. В парке есть несколько парковок - одна основная, насколько мы поняли, въезд на нее по адресу 607 Harvest Rd, Dundas (координаты 43.282061, -79.979774) и несколько второстепенных, в том числе по адресу 2-6 Fallsview Road, Dundas (координаты 43.277232, -79.980769). Когда мы приехали в парк - основная парковка была заполнена и закрыта, поэтому наобум поехали и нашли мелкую, незаметную парковку по адресу 288 Brock Road, Copetown (координаты 43.276339, -79.987241), где было много свободных мест. Стоимость парковки то ли 10 то ли 15 долларов за машину, уже не помню. От этой парковки мы уже пешком проследовали в этот парк. На входе, где производится оплата за машину или за человека (если без машины) мы сообщили что поставили машину на нижней платной парковке и нас впустили бесплатно.

Парк оказался очень красивым. Буйство красок было завораживающим, т.к. попали мы в самый разгар осени. Толпы туристов, облагороженные дорожки и смотровые площадки. В общем - понравилось.

МЕСТА НЕДАЛЕКО ОТ ТОРОНТО

Помимо Торонто, Оквиля и Миссисауги мы хотели побывать в 2 местах: Лондоне и Ниагаре. В один из дней выбрались в Лондон. Ехать было 1.5 часа, дорога ровная и скучная. Парковка в Лондоне за одним из молов стоила 2 доллара за 30 минут или 12 долларов за день. Даунтаун достаточно небольшой и в целом опрятный. Есть парк, где разбиты зеленые лужайки на берегу Темзы (да, в Лондоне многое скопировано с Лондона :) ) и детские площадки. Но все выглядело как-то зловеще безжизненно.

Последним штрихом в картинке города стала специальная урна для шприцов в 10 метрах от детской площадки. Как позже нам рассказали друзья, в Лондоне действительно есть такая проблема.

Если даунтаун города не вызывал никаких эмоций, кроме депрессии, то частный сектор жилых домов нам понравился едва ли не больше, чем в Оквиле. Высокие деревья, аккуратные домики и лужайки. Все более гармоничное какое-то. Но несмотря на это, Лондон, по крайней мере для себя, мы вычеркнули даже как гипотетический вариант.

На следующий день нашей целью стала Ниагара.Город Ниагар Фолс расположен на самой границе с США и именно с Канадской стороны открывается самый красивый вид на водопад. По совету наших друзей мы поехали на конкретную парковку. Адрес 6650 Niagara Parkway

Niagara Falls (координаты 43.076691, -79.080403), где стоимость парковки была те же 15 долларов

Поставив машину можно прогуляться непосредственно к водопадам и вперед-назад от него. Так же, через здание которое расположено у самого большого водопада можно спуститься вниз и пройти под самим водопадом (за отдельную плату, конечно же). В целом, кроме водопадов и красивых видов там мы ничего не нашли. После чего поехали в соседний город Niagara on the Lake посмотреть как живет некурортная часть ниагары, а так же найти где перекусить.

Городок оказался одноэтажным и довольно простеньким. В поисках еды мы останавливались в паре мест, но в каждом из них кушать, мягко говоря, не хотелось. Во втором по счету месте, небольшой пиццерии в старом деревянном доме, не было ни одного человека, а вокруг барной стойки летали мухи. Но проехав еще несколько километров в сторону побережья мы наткнулись на замечательнейшее кафе, которое всем советуем посетить. Название Butler's Bar&Grill, адрес 284 Mary St, Niagara-on-the-Lake (координаты 43.253195, -79.084686).

Как я рассказывал чуть выше - в этом кафе очень вкусная пицца на огне и пиво. А само кафе, которое находится, к слову, при отеле, является почти что клубным местом, где смотрят спортивные состязания, играют в дартс и игровые автоматы.

От этого кафе проехали в сторону побережья, где нашли удобную бесплатную (насколько я смог понять) парковку возле гольф-клуба. Адрес 456 Queen Street Niagara-on-the-Lake (координаты 43.261925, -79.084960). Вид отсюда открывается очень красивый - позади тебя уютные зеленые кварталы домов, а впереди огромное озеро, за которым, если оооочень хорошо присмотреться - можно увидеть небоскребы Торонто.

Обратный путь навигатор проложил через извилистую дорогу, проходящую через множество виноградников. Создалось впечатление, что весь город и пригород живет только этим. Какой-то особенной красоты виноградники не придают, но количество плантаций впечатляет.

В общем город очень приятный. Но если ты не работаешь в сфере туризма, ресторанов или виноделия, думаю делать там нечего. Хотя могу и ошибаться, пусть меня поправят те, кто знает :)

Автор: Aleks

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