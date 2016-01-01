ч. 5 Люди и отношения. Отчет о путешествии в Торонто

На множестве форумов, в видеоблогах и в статьях очень любят расписывать Канаду как сказку, где все тебе рады, все улыбаются и просто счастливы видеть тебя. После чего люди делятся на 2 лагеря: одни говорят, что это супер, а другие рассказывают, что это пластмассовые улыбки и им от этого противно. В итоге, приезжаешь в Канаду с ожиданием, что попадешь в страну перманентных улыбок и счастья.

Позвольте теперь рассказать, то что мы увидели за эту неделю. Во-первых никто не ходит с постоянной улыбкой на улицах, в магазинах, школах. Если человек идет один, он ничем не отличается от того же европейца. Почти все - с маской размышлений на лице и в своих заботах. То есть, другими словами, ты не чувствуешь себя некомфортно - тебя окружают абсолютно нормальные люди, без попыток изобразить счастье на ровном месте.

Более того, ни раз я слышал, что стоит тебе с кем-то пересечься глазами - тебе ОБЯЗАТЕЛЬНО улыбнуться. ЧУШЬ! И да, я улыбался, и за другими людьми наблюдал. Никто не проявляет никакой наигранности друг к другу. Все нейтрально- позитивны к другим и просто занимаются своими делами. Поэтому сразу говорю, не стоит бояться, что вы окунетесь в мир, где будете выглядеть белой вороной. Информация зачастую преподносится на фоне эйфории иммиграции, когда кажется что ВСЕ вдруг стало в 100 раз лучше, чем было на родине.

Вот чем действительно отличаются Канадцы, так это каким-то эмоциональным спокойствием. Я видел буквально несколько человек, которые реально чем-то были озадачены и обеспокоены. Так что нашего человека если и может выдать внешний вид, то не отсутствием улыбки, а слишком нахмуренным лицом :)

Что касается сферы обслуживания, то тут, конечно, совершенно другая ситуация. Улыбки, короткие разговоры, вопросы "откуда приехали и надолго ли?" вы можете услышать на кассе почти каждого магазина. Это культура. И мне это очень нравится. Во многом благодаря тому, что делается с неподдельной заинтересованностью и в дружелюбной манере. Был только один случай, когда ситуация вызвала противоположную реакцию с нашей стороны, но тогда на кассе стояла гиперэмоциональная женщина, которая на каждый ответ сыпала таким веером эмоций, что я боялся как бы с ней не случился приступ.





ОБРАЗ ЖИЗНИ

В повседневной жизни, со слов наших друзей, в обязанности каждого Канадца входит знание счета матчей, которые были сыграны накануне местными командами, потому что каждый рабочий день, совещание или переговоры начинаются с обсуждения спортивных мероприятий или погоды. Доходит до того, что люди, которые не увлекаются спортом вообще - заходят обязательно в интернет перед работой и смотрят статистику, чтобы суметь поддержать разговор. Канадцы реально повернуты на спорте. И если ты не можешь поддержать беседу, то скорее всего, тебя просто не поймут.

Дом-работа-комьюнити центр-дом. Примерно таков примерный распорядок Канадца. Работают тут много и упорно. Отпуска маленькие и увеличиваются только с каждым следующим годом работы. А в первый год отпуск составляет около 10 дней. То что мы смогли увидеть и прочувствовать, так это четко, до минуты, распланированный и довольно однообразный день.

Такого понятия как "пойти погулять" тут нету, да и быть не может - расстояния слишком большие. Все прогулки начинаются с поездки на машине до точки назначения (парк, достопримечательность и т.д.). Поэтому улицы выглядят пустыми и безжизненными - одни дома, да машины. Но если у вас есть место (терасса, бэкярд), то вы, как Канадец, просто обязаны иметь на нем барбекюшницу (обычно газовую), и время от времени устраивать барбекю-пати с друзьями :)





В СУХОМ ОСТАТКЕ, или ИТОГО

Наше мнение о Канаде оказалось достаточно противоречивым. Его можно описать как "комфортно, но не цепляет ни разу". Пребывая в Канаде мы ощущали себя словно в компьютерной игре, прорисованной одной командой разработчиков. Если внутренности дома, то все максимально просто без грамма изюминки для стиля. Если мосты над шоссе, то абсолютно одинаковые везде, что в 10 км от торонто, что в 100 - как будто один и тот же элемент скопирован и вставлен в новом месте. Если шоссе - то оно только чтобы ехать, ни кушать, ни заправляться, а просто ехать. Что-то нужно - будь добр, съезжай. Все культурные места, парки, набережные - все чисто, аккуратно, функционально, но без души.

Из-за огромной многонациональности не создалось впечатления какого-то национального костяка, какого-то основного течения и мировоззрения. Напротив, показалось что каждый человек это отдельная единица. Никто не чувствует себя чужим среди своих, потому что все тут "чужие", но живущие и работающие во имя благ, которые дает тебе Канада.

Когда начинаешь думать более глубоко, то понимаешь, что эти ощущения передают суть страны. Потому что это не страна, это огромная корпорация, которая создает условия для жизни миллионов и миллионов одаренных, умных, профессиональных людей, которые едут сюда за спокойствием, порядком и стабильностью. Которые готовы прорываться и завоевывать себе место в этой огромной структуре.

Вернувшись обратно, мы почувствовали какое-то облегчение, уют и непринужденность Европы. Но вместе с тем, анализируя Канаду поняли, что несмотря на все ее недостатки - уровень комфорта в ней выше. И что нету, по сути, ни одного недостатка, с которым нельзя было бы смириться, чего нельзя сказать о той же Польше.

Когда то я прочитал одну интересную заметку "Когда я только приехал в страну, мне сразу захотелось написать про нее книгу. Когда я прожил год, я понял, что еще недостаточно хорошо знаю ее. Когда я прожил 10 лет, я понял, что не знаю ее совсем". Я отношусь как раз к тому, кто не знает ее. К тому, кто провел в ней всего неделю. Поэтому, скорее всего, очень многое из написанного будет в корне отличаться от действительности. Но это мое мнение, мои ощущения и мировоззрение. Поэтому не принимайте все сказанное за истину и пусть мой рассказ будет лишь небольшим экскурсом, и, надеюсь, местами, путеводителем, который поможет Вам быстрее сориентироваться в поездке

Всем спасибо!



Автор: Aleks

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