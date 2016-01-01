ч.2 Езда на машине. Отчет о путешествии в Торонто

Итак, возвращаясь во временнОе русло, первое с чем мы столкнулись после аэропорта была дорога. И тут идеализм, которым так любят изобиловать рассказы иммигрантов, дал свою первую трещину :) В рассказах про Канаду вы пренепременно много раз встретите описание законопослушности Канадцев, неотвратимости наказаний и неторопливого образа жизни. Но все оказалось намного прозаичнее - при ограничении скорости на трассе 100 км/ч единственными, кто ехал не быстрее 110 км/ч были фуры и я. Абсолютно все ехали 120 а иногда 130км/ч, это, напомню, при ограничении 100км/ч. Точность спидометра проверена по GPS. Такая же картина наблюдалась на абсолютно всех трассах. А наездили мы, без малого, 1000 км. По пути из Ниагары, когда я ехал примерно 108 км/ч (110 по спидометру), мимо меня по левому ряду "проплыла" полицейская машина на скорости где-то 115 и без каких-либо вопросов скрылась за горизонтом. Так что в этом месте сказочная и нереальная Канада начала приобретать более человеческие формы :)

На протяжении нашей поездки мы несколько раз встречали на дороге достаточно лихих "шахматистов" и даже один раз наблюдали картину как мелкий хэтчбэк "учил" X5-ого торможением недалеко от центра Торонто. По словам наших друзей, у которых мы останавливались, они не видели подобного за 1.5 года жизни в Канаде. Но нам, значит, повезло.

Так же много разговоров ходит о неподельной вежливости Канадцев на дорогах. Извините, но после столького жужжания на всех форумах я ожидал большего. Наблюдали много раз, и сами бывали в ситуациях, когда с включенным поворотником для перестроения в другую полосу - не уступало 3-4 машины подряд. В той же Польше водители НАМНОГО более культурные и вежливые. А про даунтаун я вообще промолчу. Проехать сквозь него, чтобы кто-то тебя не обсигналил - очень сложно :) Если вы приехали из постсоветского пространства, то тут, конечно, наверное автомобильный рай. Но уж поверьте - он слишком идеализируется на форумах.

Качество дорог хорошее. Иногда встречаются бетонки с жестковатыми стыками, люки, чаще всего, глубже поверхности дороги, но в целом дорогам можно поставить твердую 8-ку по 10-балльной шкале.

Что было абсолютно диким, непонятным и неудобным это полное отсутствие инфраструктуры на хайвеях. Ни одной заправки, ни одного кафе, ни одной парковки! Ни одного из вышеперечисленного нету, как структуры с прямым съездом с трассы и возвратом на нее. Проезжая по трассе вы видите только указатели, что на следующей развязке вы сможете съехать на заправку, кафе и т.п. Но если на все эти блага человечества ты должен съезжать на развязках в сторону от трассы (пусть даже 100 метров) - это УЖЕ не инфраструктура трассы. Все это создавало ощущение что ты находишься в какой-то компьютерной игре, где для экономии ресурсов компьютера все лишнее просто убрано.

Дорожное движение в целом спокойное, в даунтауне более оживленное, есть велосипедисты. В пробках никто особо по рядам не прыгает, все терпеливо едут свои 5-20 км/ч.

Если вы захотите погулять по городу, то могу посоветовать недорогую парковку прямо под CN Tower. Адрес: 65 Navy Wharf Ct, Toronto (координаты 43.641183, -79.391266) Въезд под многоэтажный дом. Стоимость парковки 15 долларов за 8 часов или 10 за 4 часа. Мы оплачивали дебетовой картой (не Канадской). Следуйте инструкциям на паркомате. Въезд на парковку выглядит так:

Почти везде куда вы поедете нужно платить за парковку, в среднем от 10 до 15 долларов. Это будет и на парковках в парках, и на ниагарском водопаде, везде. Обратите внимание, что иногда на паркомате надо не просто вставить карточку, а вставить и сразу достать, иначе не срабатывает. Для пущей гарантии - разменяйте в банке 30 долларов монетками и держите при себе.

Так же ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - если вы будете снимать апартаменты или останавливаться у друзей в многоквартирном доме где-то в пригороде, то скорее всего увидите на парковке места с надписью VISITORS. В нашем случае они были бесплатными, но с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрацией в мониторинг-центре квартала (маленькая комнатка, типа товарищества собственников). Если не зарегистрируете машину - скорее всего получите штраф за парковку в квартале.

Сложно ли ездить в Канаде на машине? На мой взгляд, если вы уверенно чувствуете себя на машине у себя в городе, у вас от 5 лет активного опыта, то думаю серьезных проблем с адаптацией возникнуть не должно.

В Канаде существует много различий в правилах дорожного движения. Детально они расписаны вот тут: http://www.orangesmile.com/prokat-avto/canada/pravila_dvizhenia.htm (внизу есть стрелка ДАЛЕЕ, там больше 50 пунктов)

А я, в свою очередь, дам первоочередные советы по ситуациям, с которыми вы однозначно будете иметь дело:

1. Все сидящие в машине должны быть пристегнуты. Максимальное число человек в машине = числу ремней безопасности

2. Все дети должны быть в креслах

3. Все светофоры в Канаде находятся ЗА перекрестком. Так что будьте готовы и осторожны

4. Левое зеркало в Канадских машинах, как и в американских, сильно приближает, тем самым создавая гигантскую область мертвой зоны. Поэтому, я настоятельно рекомендую смотреть через левое плечо перед перестроением влево.

5. Забудьте про все устройства, кроме магнитолы. Прикоснетесь к чему-либо типа телефона - получите штраф (если увидят)

6. Школьный автобус - если остановился для высадки детей, то должны встать машины ВО ВСЕХ направлениях где-то за 15 метров до него. Проедете мимо или объедете - получите штраф в несколько ТЫСЯЧ долларов

7. Не превышайте скорость ни на 1 км/ч в зоне школ

8. Развороты. По словам нашего друга это один из самых жестоких маневров, который приравнивается чуть ли не к нарушению, если делается на перекрестках. В правилах у них об этом очень расплывчато написано, но в любом случае этот маневр считается для канадцев очень неожиданным. Поэтому для разворота или 3 раза поворачивают налево (повернули налево, проехали квартал еще раз налево, проехали еще раз налево ну и потом уже направо на дорогу, по которой ехали), или поворачивают на простую, неразделенную на полосы дорогу и разворачиваются там. Хотя я сам видел не раз, как разворачиваются на перекрестках, но споры вокруг этого ведутся даже самими канадцами

9. Желтую сплошную разделительную линию можно пересекать для поворота налево (обычно сталкиваешься с этим при въезде в квартал или к частному дому или выезде на дорогу).

10. Очень много перекрестков со знаками STOP для всех направлений (идет приписка под знаком ALL-WAY). На таких перекрестках движение после остановки начинается в той последовательности, в которой машины подъехали к стоп-линии. То есть, если кроме вас к перекрестку подъезжает еще две машины, одна из которых остановилась раньше вас, а вторая позже, то вы ждете пока поедет первая машина, а потом едете сами (третья будет ждать вас). Привыкните на 3 перекрестке. А через пару дней будете как будто у себя дома ездить :)

11. Поворот направо на красный разрешен. Если не захотите поворачивать - сзади начнут сигналить. Не знаю обязательно ли останавливаться, но мой друг советовал и я так делал на каждом светофоре. Если вижу красный, останавливаюсь на красный, после чего трогаюсь на поворот. Есть перекрестки на которых нельзя поворачивать направо на красный, но за все время таких нам встретилось то-ли 1 то-ли 2. На них стоит понятный знак с надписью, что направо на красный нельзя

12. Есть светофоры которые работают на конкретное направление, рядом с ними будет висеть надпись, что-то вроде "LEFT TURN SIGNAL". Соответственно если вам надо налево, основной светофор загорелся зеленым, а есть еще вот такой дополнительный слева - нужно ждать когда именно он загорится зеленым

13. Часто ПОД основным зеленым сигналом светофора висит еще секция со стрелкой налево. Обычно они загораются одновременно. Когда горит зеленая стрелка налево - значит встречным горит красный и вы спокойно поворачиваете. Через некоторое время стрелка налево гаснет и остается гореть только основной зеленый - в данном случае зеленый загорается и встречным, так что вы, при повороте налево, должны будете уже пропускать встречных.

14. На трассах перестраивайтесь заранее, когда видите нужные вам знаки, потому как можно легко промахнуться

15. Заправка по принципу заправил-оплатил. Сумма на колонке высвечивается уже с налогом, так что если в кармане 20-ка, то льете ровно на 20 долларов и идете оплачивать.

16. У большинства машин, особенно фур, красные поворотники. Жутко неинформативно и незаметно. Так что будьте внимательны и старайтесь не подсовываться под крупные машины

17. Ну и напоследок универсальный совет: Боитесь? Неуверенно себя чувствуете? Пристройтесь за кем-нибудь и едьте себе спокойно. Это несложно даже для новичка :)

Следующая статья

ч. 3 Быт. Отчет о путешествии в Торонто



Предыдущая статья:

Отчет о 7-дневном путешествии в Торонто. Аренда машины

Автор: Aleks