ч.1Аренда машины. Отчет о 7-дневном путешествии в Торонто

Автомобиль

Машина

Торонто Теги: Вот и свершилась наша поездка в Торонто. Я считаю, что за неделю, которую мы там провели, мы смогли окунуться в Канадскую жизнь настолько, насколько это может быть возможно для одной недели. Посетили несколько городов, проехали без малого 1000 км и постарались охватить все аспекты жизни. Проехались по разным районам Торонто, постояли несколько часов в пробках, оценили хайвеи, местную кухню и многое другое. Учитывая, сколько комментариев и советов собрала эта тема, я считаю себя обязанным написать отчет, с рекомендациями и пометками для тех, кто захочет повторить наш путь. Сразу уточню, что все написанное здесь является исключительно моим личным мнением, моим взглядом и мировоззрением. Если у кого-то возникнут дополнительные вопросы - постараюсь ответить Ну и для начала, раскрою, что уже год проживаю в западной Польше, с которой и буду во многом сравнивать Торонто. Итак, поехали :) АРЕНДА МАШИНЫ Если вы хотите реально посмотреть Торонто, пригород и другие города, то без машины вам не обойтись НИКАК. Помимо свободы передвижения машина дает еще один серьезный плюс - вы можете подыскать жилье в пригороде Торонто (по airbnb) сэкономив на этом, возможно, всю стоимость аренды машины Итак, когда решение по аренде было принято я стал перелопачивать кучу сайтов по ренту машин. Сложностей и нюансов много - начиная от того, что многие не принимают дебитовые карты к оплате, заканчивая тем, что допстраховка стоит дорого (об этом позже) Был выбор брать машину на 7 дней с забором и отдачей в аэропорту. Или брать на 5 дней где-то за пределами аэропорта и чтобы наши друзья встретили нас на своей машине и потом мы съездили арендовать на 5 дней в ближайший рент. Так вот, один и тот же прокатчик, 2 разных места (цена с учетом детского кресла, которое стоит около 10 CAD в сутки): на 5 дней ЗА пределами аэропорта стоило 527CAD, а на 7(!) дней ИЗ аэропорта 345CAD. Да-да, я не ошибся, именно так. Почему - объясню дальше Не буду сейчас перечислять все нюансы, а скажу кратко о главном: ⁃ выбрали прокатчика BUDGET. Сайт http://www.budget.com ⁃ отбор и возврат - аэропорт пирсон ⁃ отбор - через 1.5-2 часа после приземления (мы так решили) ⁃ возврат - за 4 часа до отправления (мы так решили) ⁃ машина - эконом класс. Я выбрал самую дешевую - Yaris или Spark (так было написано на сайте). По факту же выдали более дорогую и большую (без доплаты) Nissan Sentra с пробегом 22000км. Я могу ошибаться, но я не видел ни одного автомобиля ярис-класса на стоянке в аэропорту, поэтому, думаю, велик шанс, заказывая самую дешевую машину как я - получить в итоге более дорогую и большую за те же деньги ;) ⁃ оплата - предварительная, через интернет, при помощи дебетовой или кредитной карты. При отборе автомобиля нужно предъявить эту же дебетовую или кредитную карту, которой вы делали оплату резервации. На ней заморозят еще 100CAD залога, 95CAD вернут через 2 суток после возврата машины ⁃ а сейчас ВНИМАНИЕ! Вы несете полную ответственность перед прокатчиком за любые повреждения которые получит автомобиль. У прокатчиков есть дополнительная опция называемая LDW (Loss Damage Waiver). По сути, это не страховка, но эта опция ограничивает вашу ответственность до 300-500CAD в случае получения повреждений (не знаю от чего именно зависит вилка, но в моем случае было 300CAD). Арендатор ответственен за все повреждения, которые получает автомобиль, вне зависимости от того по чьей вине это произошло. Так вот, в машинах ЗА пределами аэропорта вы должны (при желании) приобретать эту опцию ДОПОЛНИТЕЛЬНО, стоит это больше 20CAD в сутки, а в машинах в аэропорту эта опция УЖЕ ВКЛЮЧЕНА (но все-равно проверяйте это, когда делаете заказ, вдруг это мне так повезло). Поэтому и разница в цене получилась совершенно обратная логике. ⁃ если едете с детьми - кресло арендовать ОБЯЗАТЕЛЬНО! ⁃ если едете без навигатора - навигатор арендовать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Мы ездили по приложению MapsMe на телефоне и планшете, было нормально, навигатор не брали. И навигатор и кресло выдается прокатчиком (лучше указать в заявке которую заполняете на сайте) ПРИЛЕТ И ОТБОР АРЕНДНОЙ МАШИНЫ Первое что сделайте еще на родине - ОТКЛЮЧИТЕ МОБИЛЬНЫЙ РОУМИНГ на телефоне. Иначе вы рискуете отдать все накопленные деньги оператору сотовой связи. В Канаде просто КОСМИЧЕСКИЕ цены на интернет-роуминг. У нас с европейскими сим-картами цена интернет-траффика составляла больше 10 евро за 1 мегабайт. Думаю из стран СНГ будет еще больше. Так что будьте внимательны! Прилетев в аэропорт - проходите весь путь иммигранта (ошибиться тут невозможно, вас направят в нужные коридоры сотрудники аэропорта). Если вдруг вам не хватило декларации на борту самолета или вы испортили ваш экземпляр - не переживайте, можно совершенно спокойно заполнить декларацию в аэропорту. Никто торопить вас не будет вообще. Если захотите позже еще что-то из своих вещей привезти - вы должны указать об этом в декларации. У вас есть только 1 такая возможность - при первом въезде в страну. В дальнейшем будете ограничены 600 долларами на раз (имеется ввиду вещи). Поэтому подумайте заранее, что повезете и запишите марки и модели техники, серийные номера. Потом предоставите эту информацию на контроле и вам сделают декларацию на будущий ввоз Деньги везли налом, в злотых. Попросили показать. Достал конверты - сотрудник просто взглянул на них, даже не открывая, не говоря про то, что не пересчитывал. Я педантично ЗАРАНЕЕ написал на бумажке всю сумму денег которая была при себе, даже мелочь. Сотрудник таможни так же педантично внес эти суммы в декларацию (опять же, не пересчитывая у меня ничего) После всех этих процедур выходите за пределы таможенной зоны и оказываетесь в аэропорту. Тут надо просто следовать указателям Rent Cars. Идти придется достаточно далеко, а в конце спускаться вниз на лифте. Стойки всех компаний проката находятся, по сути, в одном месте прямо рядом с выходом на парковку. Отстаиваете небольшую очередь к сотруднику BUDGET, предъявляете номер резервации, даете свои права, и карточку. Все данные сверяют, карточку прокатывают еще один раз для блокировки 100CAD залога. На экране дают ознакомиться с контрактом и ценами. Проверяете, что все правильно и на экране подписываетесь, ставите AGREE несколько раз и т.п. В конце нам дали контракт, на котором написана марка-модель-номер машины и парковочное место на котором она стоит + детское кресло в руки. Далее мы пошли уже сами на парковку, нашли эту машину. Она стояла с открытым водительским стеклом, а на панели лежал ключ и лист осмотра автомобиля. Усаживаете свое уставшее семейство в машину, а сами берете этот листочек осмотра и ПЕДАНТИЧНО и ВНИМАТЕЛЬНО осматриваете каждый элемент автомобиля. ЭТО В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ! Находя какие-либо дефекты - отмечаете ручкой на первом экземпляре листика (на втором отпечатывается копия). Вы будете уставшими после перелета, поэтому постарайтесь сконцентрироваться - осматривайте каждый участок автомобиля, колеса, бамперы, салон. На листике изображена схема машины и есть 3 обозначения: D - Dent (вмятина) S - Scrape Scratch (царапина) C - Chip-Crack (скол краски или стекла) Отмечаете все дефекты на схеме ставя рядом с каждой точкой одну из 3 букв. Ставите галочку windshield OK если лобовое стекло в порядке, и Interior OK если нету вопросов по салону. Делаете подпись в графе, что согласны заплатить 250 долларов за чистку салона, если вы в нем будете курить (т.к. все машины некурящие). И в самом низу слева свою подпись. Так же перед началом движения проверьте, что топливный бак заполнен до максимума. Если на машине есть повреждения - на стойку оформления идти НЕ надо, просто задокументируйте это в листе осмотра. Помимо этого я записал видео на телефон всей машины вокруг, что советую сделать и вам, на случай если возникнут какие-либо вопросы в будущем. Снимайте так чтобы был виден номер машины, номер парковочного места ну и для гарантии снимите в одном и том же ролике приборную панель с пробегом, что будет являться доказательством, что ролик снят в момент отбора машины. Далее садитесь в машину, настраиваете себе зеркала и двигаетесь на выезд. На выезде в будке стоит работник, подъезжаете к нему, не выходя из машины даете ему бумажку с отметками повреждений и контракт, он ставит свою подпись, возвращает контракт обратно и копию осмотра авто. Все, вы можете ехать. Несколько кратких заметок, если не будете читать дальше: 1. Будьте бдительны при выезде из паркинга. Выезд был настолько повернут направо, что я чуть направо и не поехал, когда в следующий момент увидел, что справа по всем полосам едут машины! Оказалось - одностороннее движение по всем полосам НАЛЕВО. Хотя знаков "только налево" на выезде я не припомню, честно говоря 2. Контракт на аренду машины должен быть всегда в машине при вас 3. Забудьте про все устройства (телефон, навигатор, планшет) во время движения. Даже если вы прикоснетесь к ним стоя на перекрестке, на глазах полицейского - готовьте 380CAD (реальная история одной знакомой) Ну вот собственно и все, путешествие по Канаде началось ВОЗВРАТ МАШИНЫ Я нарушу временнУю последовательность и расскажу сразу про возврат машины обратно. Если едете из пригорода (в нашем случае Оквиль) в районе 5-6 вечера, то закладывайте минимум 30-40 минут задержки в пробках. Так же советую непосредственно перед выездом проложить маршрут по гугл мэпс, чтобы увидеть где какие пробки есть и какое предположительное время приезда Машину надо возвращать с полным баком топлива. Поэтому непосредственно перед сдачей машины ее необходимо заправить (а чек предоставить принимающему сотруднику!). Я заправлял машину на ближайшей к аэропорту заправке PetroCanada по адресу 5835 Airport Rd, Mississauga (координаты 43.686305, -79.606087). Выезжая с территории заправки необходимо повернуть налево в сторону аэропорта, как многие и делали, но мне было спокойнее выехать направо на Bresler Drive и развернуться в ближайшем удобном месте (про развороты читайте в следующей главе). Итак, когда вы окажетесь на Bresler Drive двигаясь уже в сторону аэропорта (PETRO-CANADA будет по левую сторону от вас) - едете прямо ориентируясь по указателю 1-ого терминала. Дорога будет вилять постоянно, меняя полосы. Не обращайте внимание на навигатор - едьте по знакам. Строго на 1 терминал. Скоро появится знак с надписью Rental Location или Rental Car Return. С этого момента следуйте этим знакам. Когда дорога пойдет вниз - притормозите, можно проскочить поворот в гараж. Держитесь левого ряда. На фото тут ремонт дороги, но сейчас там уже все отлично. Въезд на паковку прокатных машин примерно через 20-30 метров после знака, который на фото. Снизьте скорость, потому что дополнительных ПОВЕРНУТЫХ К ВАМ знаков НЕ БУДЕТ. Надо самому увидеть светящуюся надпись BUDGET над въездом (по моему именно BUDGET было написано, хотя могу ошибаться. Но точно оранжевое что-то). Суетесь туда- там шлагбаум. Открывается автоматически. Заезжаете внутрь и следуете стрелочкам. В конце пути вас ждет команда тех, кто принимает авто. В моем случае машину толком не смотрели. Проверили только уровень топлива (должен быть максимальным), подписали бумажку и отдали на руки. Весь процесс занял 3 минуты. С контрактом и бумажкой приемки я прошел на стойку рента, там все отдал. Мне что-то отметили, внесли в компьютер и все. Отдали на руки контракт и копию формы с повреждениями авто, которую я заполнял когда забирал машину. Вот и все. Весь процесс сдачи машины занял 10 минут (очередей не было) Продолжение: ч.2 Езда на машине



Автор: Aleks

Источник: rusforum.ca

Все статьи автора web (163)