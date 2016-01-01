ч. 3 Быт. Отчет о путешествии в Торонто

Жилье. Итак, вопрос с машиной был решен. А разместились мы у своих друзей в уютном и благополучном районе Оквиля. Тут мы начали изучать быт и хозяйство Канадцев. Первое, что удивило - 3 этажный многоквартирный "кирпичный" дом оказался на деле - каркасно-деревянным.

Такого отчетливого звука шагов соседей сверху я не помню со времен бабушкиной дачи. Поскрипывающий местами пол, гипсокартоновые стены, отсутствие лифта - все это не вяжется в голове с ценами на жилье в 200-300 тысяч.

По сути, любое здание, даже с брутального вида фасадом, которое вы можете видеть в пригородах, за исключением откровенно здоровых бетонно-стеклянных многоквартирных домов - с вероятностью 99% имеют каркасно-деревянную конструкцию. Тут придется смириться.

Если сравнивать основательность возведения домов в Европе и в Канаде, то на мой взгляд, Европа впереди лет на 20. Кирпично-блоко-бетонные конструкции, супертихие и плавные лифты, парковка прямо под домом с прямым спуском к ней на лифте - все это уже стандарт даже в Польше.

Но из положительного могу отметить, что в доме было очень тепло и уютно (при отключенных батареях и +5 на улице). Пол теплый, можно ходить босиком, а опираясь на стены не чувствуешь каменного холода.

Если вы собираетесь в Канаду на неделю, я бы рекомендовал поискать апартаменты в пригороде на airbnb. Так вы сможете примерно представить себе каково жить в такого плане квартирах.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

На следующий же день после прилета мы поехали в Service Canada. Это небольшие офисы, типа местных исполкомов в стиле "одно окно", где решается бОльшая часть вопросов, связанных с бумажками как иммигрантов, так и коренных жителей.

Здесь я кратко опишу внешний вид и ощущения всех административных офисов, т.к. они все выглядят почти идентично (в том числе отделения банков) - все чисто, аккуратно, дешево и минималистично. Ощущение что находишься в декорациях на киностудии - все что необходимо, и ни каплей больше. А так же огромная озабоченность чистотой рук - в каждом административном центре, банке и т.п. обязательно будет стоять как минимум один аппарат (начиная от входа в помещение) автоматического выдавливания антибактериальной жидкости на руки (по желанию, конечно :) )

Банки выглядят примерно так же. С одним только исключением по принципу работы - если вам надо открыть счет или провести подобные операции, то необходимо назначать прием заранее на конкретный день и время. Может не во всех банках так, но уточняйте заранее.

В один день пошли с нашими друзьями забирать их ребенка из школы. Посмотрели как выглядит школа изнутри. Опять же - все минималистично, просто, без понтов. Если вы смотрели голливудские фильмы, где есть кадры из школы, то именно так выглядела та школа, где были мы - одноэтажная, стены как будто из крупного кирпича, покрашенного поверх белой краской, длинные ряды шкафчиков на замках и школьные аудитории с партами.

Потом посетили Community Center. По сути, в нашем понимании, это Дом Физической Культуры и Спорта. Выглядит это как большое здание, внутри которого есть бассейн, 1-2 ледовых катка и несколько игровых залов (баскетбол, сквош и т.п.) и даже библиотека. Подобные центры есть (если не ошибаюсь) в каждом районе или как минимум городке. Центры пользуются популярностью, можно купить абонемент. И ты, в отличие от школ, никак не ограничен территориально - если хочешь, можешь ездить не в ближайший центр, а в соседний городок.

Community Center нам понравился. Там есть чем заняться и детям и родителям. Все внутри сделано просто, без изысков и воспринимается как абсолютно рядовой объект. То есть, поход туда не приравнивается к какому-то событию, типа как пойти в аквапарк, а скорее используется как средство разрядки и развлечений.

ПРОДУКТЫ

Цены на продукты в Канаде реально высоки. Если вы не продали дом за полмиллиона долларов и не оставили высокодоходного бизнеса у себя на родине, то скорее всего вы так же ощутите скорость таяния ваших сбережений, и будете искать как можно сэкономить. Поэтому, первым делом мы с друзьями отправились в один из самых дешевых продуктовых магазинов - китайский Ocean Fresh, адрес 4557 Hurontario St, Mississauga (координаты 43.606245, -79.648758)

Я настоятельно рекомендую посетить данный магазин, даже не столько для покупки провизии, сколько для того, чтобы увидеть десятки и сотни совершенно диковинных продуктов, фруктов и овощей из поднебесной. Ходить вы там будете с открытыми в 5 копеек глазами, это точно. А цех разделки рыбы - окончательно дополнит картину :)

Кстати, если захотите привезти домой сувениров, то, наверное, лучшим подарком будет кленовый сироп. Именно в китайских магазинах их выбор оказался самым большим и разнообразным (в упаковках от 50мл до 500мл). Так же могу порекомендовать купить специальную мучную смесь в коробке для приготовления блинчиков. Получится отличный комплект на стол для друзей :)

Помимо Ocean Fresh побывали так же в другом китайском магазине - T&T адрес 715 Central Pkwy W, Mississauga (координаты 43.578090, -79.644522). Именно там и купили сиропы. После Ocean Fresh тут, конечно, намного приятнее, но думаю и дороже. Вообще, в Канаде созданы все условия для экономии денег. Например, есть приложение на телефон, в котором сканируются все рекламные проспекты и журналы, издаваемые магазинами с акциями на неделю. Приложение распознает отдельные товары на странице и делит товары на категории. Таким образом, когда вам нужно купить мясо - вы открываете приложение, вводите Meat и видите все акционные предложения крупных магазинов по мясу. Причем в этом приложении есть все - от чеснока до входных дверей.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Если продукты в Канаде свежие и вкусные, то кафе и рестораны показались нам довольно средненькими. Почти везде изобилует фастфуд. И если в той же Польше ты можешь зайти в любую забегаловку и поесть супа и мяса, то тут такие деликатесы придется целенаправленно искать. Будьте осторожны с заказом на голодный желудок - заказывайте ОДНО блюдо и ждите пока вам его принесут. Порции - конские. Одной лазаньей можно наестся вдвоем :)

Как сказали наши друзья, если вы не поели в Tim Hortons (огромная сеть фастфуда на каждом углу), то вы не можете считаться канадцами. Первым делом отправились именно туда. Мне понравилось, с учетом того что это был фастфуд. Так что могу порекомендовать.

Где действительно очень понравилось, касательно вкуса еды, пива и цен - это кафе в городе Niagara on the lake. Мы специально отъехали подальше от курортной части и нашли это кафе с отличными отзывами. Пицца готовилась на огне, а крафтовое темное пиво было сварено, по словам официанта, в 5 минутах от этого самого кафе. В общем было очень вкусно и уютно. Советую! Адрес в главе про ниагару.

В целом, культура еды, как нам показалось, фактически отсутствует. Весь "рынок" заполонен фастфудом и кофе из капельных кофеварок. Но, повторюсь - если поставить цель, то можно найти достойные заведения. Так же имейте ввиду, что в Канаде принято оставлять официантам 15% чаевых от суммы заказа.

Автор: Aleks

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