Канада - страна депрессии

Живуя в Эдмонтоне! Не могу описать точно, что со мной поисходит. Это депрессия или процесс Культурного шока, который длится несколько лет.

Первый год было постоянное желание собрать чемодан и назад домой, ныла, выла и плакала, прошел год, прошел второй, домой особо не тянет уже, больше тоска по родным и друзьям, я здесь стала очень злой , нервной, раздражительной, и очень замкнулась сама в себе. Стала резко относится ко всем проявлением людским -вранья, сплетничества, хамства , наглости или безкультурья....!

В имигрантской школе у меня из за этого бывают стычки с черными, уже нет никакого терпения сидеть и толерантно наблюдать их громкое чавканье ,мычание и вой во время урока, хамство когда они орут , приходят вонючие , лазиют без спросса и смотрят чужие результаты тестов, любопытничают , нагло и вызывающе разговаривают. Я устала от всего этого и все мне это противно до невозможности.

Когда они мешают учится мешают сосредоточится на заданиях у меня нервы не выдерживают. Я сюда приехала только из за того что вышла замуж за гражданина Канады , никто мне не говорил что мне придется несколько лет учится в такой обстановке. Сама учеба тяжелая а эти дикари еще больше заставляют нервничать на уроках да и вообще! Те люди кто учился даже 3-4 года назад не видели такой массы черных в школе у нас лично 75%из всех школьников учащихся из Африки. А Вы знаете какие они агресивные что то попросишь так они глаза выпучат и орут , при мне одна однокласница Китаянка и черная подрались из за места за столом, не поделили стул.... Зачем их столько сюда завозят непонятно!

Меня не учили жить в обществе с дикими людьми. Возможно отчасти это стало моей проблемой , но я же помню какой я была раньше , отзывчивой и доброй, позитивной и терпеливой. Все это было и исчезло за 2 года. Я и в себе копаюсь и в причинах которые привели к тому что я имею сегодня!

В школе изменили все нормативы по тестам и усложнили их и это тоже давит. Может много чего накопилось за это время и я не справляюсь , не знаю. Когда я дома на выходных я спокойна , но только пойду в школу или в какое то общественное место и сразу найдется то , что будет раздражать меня, или какие то люди или чье то поведение? Как с этим бороться я не знаю....

Автор: May